Le 9 coppie devono attraversare l'India per ben 453 km, da Ovest a Nord, dalla città di Kolhapur al villaggio di Hampi. È probabile che la puntata di stasera sia eliminatoria, visto che quella della scorsa settimana ha consentito a tutti i concorrenti di rimanere in gara. Ma è bastata per capire le loro caratteristiche: c'è chi perde le staffe, chi smorza con una battuta, chi cerca escamotage (Di giovedì 16 marzo 2023) Il viaggio di Pechino express 2023 – La via delle Indie è cominciato solo da una settimana e già promette bene. stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la seconda puntata. Le coppie in gara sono ancora 9 e ogni concorrente è pronto ad affrontare una nuova tappa con spirito di avventura e adattamento. Pechino express 2023, anticipazioni seconda puntata La decima edizione dell’adventure game targato Banijay si svolge nel Sud-Est Asiatico. I Paesi da attraversare sono India, Borneo malese e Cambogia. Se la volta scorsa sono partite da Mumbai per arrivare a Satara, passando prima da Wai. Il nuovo itinerario li vede partire da Kolhapur per raggiungere Hampi. La tappa ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023) Il viaggio di Pechino express 2023 – La via delle Indie è cominciato solo da unae già promette bene.alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la seconda. Leinsono ancora 9 e ogni concorrente è pronto ad affrontare una nuova tappa con spirito di avventura e adattamento. Pechino express 2023, anticipazioni secondaLa decima edizione dell’adventure game targato Banijay si svolge nel Sud-Est Asiatico. I Paesi dasono, Borneo malese e Cambogia. Se la voltasono partite da Mumbai per arrivare a Satara, passando prima da Wai. Il nuovo itinerario li vede partire daper raggiungere. La tappa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Difficoltà nell’iscrizione a scuola, nelle gite, per l’assistenza sanitaria, per i viaggi, sono le difficoltà che d… - Simo_Val : Devono parlare sempre delle stesse persone e di coppie ??#gfvip - seidr86 : Ricapitolando: no all'aborto, le coppie arcobaleno non devono avere figli, però le ragazzine adolescenti vanno inci… - _b_r_e_h_ : @dissa0001 screen per i bloccati????? comunque condivido appieno il tuo pensiero, non credo che sia mai stata fatta u… - Layla80862270 : @LucioMalan Le coppie gay amino chi desiderano ma i bambini devono avere mamme e papà Non crescete degli Infelici complessati -