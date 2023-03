L'opera servirà per bilanciare i transitiile la Toscana e trasferire in sicurezza il surplus di energia del Centro verso le regioni del Nord Italia, caratterizzate da una maggiore domanda ...... un falso messaggio dei terroristi annuncia che Moro è stato ucciso e che il corpo si trova nel lago della Duchessa, in località Carlore, provincia di Rieti confinanteAbruzzo e. - 21 ...ROMA - Doppia missione nel giro di pochi giorni. Az e Roma, laè pronta. Ieri la partenza per l'Olanda, stasera alle 21 il fischio d'inizio del ritorno del match di Conference. La squadra si fermerà a dormire ad Alkmaar, il rientro alla base è previsto per ...

Lazio tra Conference e derby: Sarri fa scattare il ritiro obbligatorio Corriere dello Sport

Il saldo - spiegano dalla fondazione Gimbe - è un dato che risulta dalla differenza tra mobilità attiva ... 83,4% del saldo passivo si concentra in Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo e ...Con vista sul concorso nazionale Ercole Olivario che si terrà nel weekend a Perugia. Tra le diverse varietà di oro verde in concorso, mattatrice la Canino Dop. Nella categoria fruttato intenso, ...