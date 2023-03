Lazio: Immobile non ce la fa per il derby, ma sarà in panchina (Di giovedì 16 marzo 2023) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, non partirà titolare nel derby di domenica contro la Roma. L’azzurro però sarà in panchina Ciro Immobile, attaccante della Lazio, non partirà titolare nel derby di domenica contro la Roma dopo il recente infortunio al flessore sinistro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’azzurro sarà in panchina come nel match di andata per fare da motivatore alla squadra. Per Maurizio Sarri schierarlo dal primo minuto sarebbe un rischio troppo grosso visto che Immobile è reduce da ben quattro ricadute e il rush finale del campionato è alle porte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ciro, attaccante della, non partirà titolare neldi domenica contro la Roma. L’azzurro peròinCiro, attaccante della, non partirà titolare neldi domenica contro la Roma dopo il recente infortunio al flessore sinistro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’azzurroincome nel match di andata per fare da motivatore alla squadra. Per Maurizio Sarri schierarlo dal primo minuto sarebbe un rischio troppo grosso visto cheè reduce da ben quattro ricadute e il rush finale del campionato è alle porte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, la decisione su Immobile per il derby - laziopress : TMW | Lazio, in Olanda la grande occasione per Cancellieri. Immobile, sensazioni negative - LALAZIOMIA : RT @laziopress: TMW | Lazio, in Olanda la grande occasione per Cancellieri. Immobile, sensazioni negative - laziopress : TMW | Lazio, in Olanda la grande occasione per Cancellieri. Immobile, sensazioni negative - pasqualinipatri : TMW | Lazio, in Olanda la grande occasione per Cancellieri. Immobile, sensazioni negative -