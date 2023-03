Lazio, Immobile carica la squadra. E quella nota di tristezza… (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA - Messaggio da Roma per caricare la Lazio firmato Ciro Immobile . Ecco la storia del capitano e bomber biancoceleste, in infermeria per un problema muscolare. Non è ancora al meglio, difficile se ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA - Messaggio da Roma perre lafirmato Ciro. Ecco la storia del capitano e bomber biancoceleste, in infermeria per un problema muscolare. Non è ancora al meglio, difficile se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dalla_SerieA : Sarri show: 'Napoli come la Juve, calendario folle, io dinosauro' - - Dalla_SerieA : Lazio, infortunio Immobile: le novità dopo gli esami - - sportli26181512 : Lazio, Immobile carica la squadra. E quella nota di tristezza…: Il bomber biancoceleste, ai box per l’ennesimo info… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile carica la squadra. E quella nota di tristezza… - Tutto_CalcioNew : #Lazio, le condizioni di #Immobile: la decisione per il derby #16marzo #tuttocalcionews #calcio -