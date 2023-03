L’avvocata che vuole difendere Matteo Messina Denaro: «Il mio è un appello al Boss, tutti hanno diritto al legale» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’avvocata Lorenza Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro, ha rimesso il mandato per il processo sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Il legale Calogero Montante, nominato d’ufficio, si è prima detto incompatibile. Poi ha denunciato una telefonata di minaccia nei suoi confronti. Un fatto che fa a pugni con quello che ha sempre detto l’Ultimo dei Corleonesi. Ovvero che non vuole difendersi in questi processi perché a suo parere la sentenza è già scritta. Ma oggi Maria Carmela Manenti del Foro di Catania in un’intervista all’edizione palermitana di Repubblica dice che vuole assumere quell’incarico. «Mi sono sentita in dovere di farmi avanti perché quanto sta accadendo è qualcosa di contrario alla Costituzione. tutti hanno il ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023)Lorenza Guttadauro, nipote di, ha rimesso il mandato per il processo sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. IlCalogero Montante, nominato d’ufficio, si è prima detto incompatibile. Poi ha denunciato una telefonata di minaccia nei suoi confronti. Un fatto che fa a pugni con quello che ha sempre detto l’Ultimo dei Corleonesi. Ovvero che nondifendersi in questi processi perché a suo parere la sentenza è già scritta. Ma oggi Maria Carmela Manenti del Foro di Catania in un’intervista all’edizione palermitana di Repubblica dice cheassumere quell’incarico. «Mi sono sentita in dovere di farmi avanti perché quanto sta accadendo è qualcosa di contrario alla Costituzione.il ...

