Lavoro | l’annuncio di Mastella e Barone | “Azienda lituana investe nel Sannio | previste 300 assunzioni”

"Il gruppo Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, realizzerà un importante investimento a Benevento. A metà aprile presenteremo con i vertici Aziendali il progetto". Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente dell'Asi sannita, Luigi Barone. "Il gruppo realizzerà a Ponte Valentino un opificio industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo con una importante ricaduta occupazionale per il territorio. Dal piano industriale sono previste, a regime, oltre 300 assunzioni", proseguono il primo cittadino e il numero uno dell'Asi che continuano: "La bontà dell'investimento è stata sottolineata anche nel recente incontro del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso con il ministro ...

