Lavinia compie 6 anni in stato vegetativo | gli auguri di papà Massimo | ‘Sei un piccolo miracolo’

"Lavinia è un piccolo miracolo che sboccia ogni giorno. Sei un'anima antica che oggi festeggia il suo sesto anno di vita terrestre. auguri con tutto il cuore, figlia mia…". Una breve frase di augurio, pubblicata su Facebook, che racchiude il grande amore di papà, Massimo Bove, per la sua piccola, Lavinia, che ha compiuto 6 anni mentre si trova ricoverata in stato vegetativo, a causa di un investimento che si è verificato il 7 agosto del 2018, nel parcheggio dell'asilo a Velletri. La storia di Lavinia: bambina di 6 anni in stato vegetativo Una storia straziante quella di Lavinia, la piccina investita da una Bmw, alla cui guida si ...

