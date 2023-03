L’aut aut dei sindacati sul fisco, in attesa di Meloni al congresso della Cgil (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel Consiglio dei ministri di oggi è attesa la legge delega di riforma fiscale, che prevede la semplificazione Irpef, l’estensione della flat tax incrementale e l’azzeramento dell’Iva su alcuni beni di prima necessità. La riforma ha riscosso il consenso di associazioni datoriali, convocati ieri a Palazzo Chigi, dopo la bocciatura dei sindacati. Aprendo il congresso Cgil a Rimini, dove oggi si ritroveranno i leader dei partiti di opposizione, il segretario Maurizio Landini ha chiesto il ritiro della delega. «Il governo ritiri la delega fiscale per avviare un confronto di merito con il sindacato che rappresenta 36 milioni di contribuenti, tra lavoratori dipendenti e pensionati, altrimenti sarà mobilitazione», ha detto. «Le riforme in questo Paese devono essere condivise e fatte con il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel Consiglio dei ministri di oggi èla legge delega di riforma fiscale, che prevede la semplificazione Irpef, l’estensioneflat tax incrementale e l’azzeramento dell’Iva su alcuni beni di prima necessità. La riforma ha riscosso il consenso di associazioni datoriali, convocati ieri a Palazzo Chigi, dopo la bocciatura dei. Aprendo ila Rimini, dove oggi si ritroveranno i leader dei partiti di opposizione, il segretario Maurizio Landini ha chiesto il ritirodelega. «Il governo ritiri la delega fiscale per avviare un confronto di merito con il sindacato che rappresenta 36 milioni di contribuenti, tra lavoratori dipendenti e pensionati, altrimenti sarà mobilitazione», ha detto. «Le riforme in questo Paese devono essere condivise e fatte con il ...

