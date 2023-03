"Lasceremo la sala". Delirio Cgil: preparano la protesta anti Meloni (Di giovedì 16 marzo 2023) La Meloni invitata al congresso del sindacato. Ma c'è chi prepara la contestazione: "È sgradita, andremo via quando sarà annunciata" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Lainvitata al congresso del sindacato. Ma c'è chi prepara la contestazione: "È sgradita, andremo via quando sarà annunciata"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Eliana Como, dirigente Fiom, annuncia una protesta per la presenza della premier Giorgia Meloni al congresso della… - fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Eliana Como, dirigente Fiom, annuncia una protesta per la presenza della premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil.… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte, n… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Eliana Como, dirigente Fiom, annuncia una protesta per la presenza della premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil.… -