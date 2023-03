(Di giovedì 16 marzo 2023) L’ci può far distrarre e portarci via. Si pensi a Matisse che, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale, dipinse meraviglie o più di recente a Olafur Eliasson, che con ben due mostre – Nel tuo tempo a Firenze, a Palazzo Strozzi, e con Orizzonti Tremanti aldi(ancora in corso) – è riuscito a portare ottimismo e a dare fiducia al visitatore che può immergersi in altri mondi soprattutto quando c’è dolore. Lo stesso può e deve portare a una catarsi nel senso più aristotelico del termine, ovvero alla purificazione di chi assiste alla rappresentazione di una tragedia dalle proprie passioni. L’drammatica era per Eliasson imitatrice della realtà e riproducendone, quindi, fatti gravi, sanguinosi o luttuosi, riteneva che si riuscisse a sublimarli in un sentimento di pietà e di terrore insieme, ...

In "Cinema Speculation" Tarantinola sua passione per il cinema: i film che ha amato, i ... tra autobiografia, critica e reportage, questo libro offre uno sguardo unico sulla settima, ...... produttrice di Precious , il documentario - presentato al Sundance Film Festival -la ... il film rivela come Richard abbia creato una forma d'per la massima espressione di sé, ma ciò che ...Palazzo Chigi Saracini è uno dei più antichi del centro storico, sede di una raccolta d'tra ... una torre medievale fusa con un palazzo settecentesco chela storia di una famiglia ...

L'arte racconta le guerre: da Picasso a Dalì, la mostra collettiva al Castello di Rivoli Il Foglio

L'opera di Del Re trae ispirazione dai grandi maestri della storia dell'arte come Henri Matisse, André Derain, Georges Braque, Giorgio de Chirico e Francis Picabia. La mostra omaggio ripercorre la sua ...(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - Cinquanta opere, in parte presentate per la prima volta, per raccontare un periodo cruciale dell'arte veneta e italiana, dai primi decenni del Cinquecento ai primi anni del ...