Lara Picardi a Pechino Express 2023 con Alessandra Demichelis | chi è l’avvocato | età | carriera e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo un anno di attesaè pronto a tenere compagnia, ancora una volta, al pubblico di Sky (e Now). Alla conduzione, come sempre, Costantino Della Gherardesca, mentre protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport, che hanno deciso di lasciare i lussi e la vita di tutti i giorni per buttarsi a capofitto in una nuova esperienza. Tutta all’insegna dell’avventura, con uno zaino sulle spalle. Tra di loro anchecivilista, che parteciperà con l’amica e collega. Cosa sappiamo suldi Torino, forse non tutti lo sanno, è un’avvocatessa civilista di Torino ed ...