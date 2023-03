Lanza ARiR “Fisioterapisti respiratori cruciali | serve più formazione”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – La figura del fisioterapista cardio-o accanto a quella del medico specialista: in questi 3 anni dall’inizio della pandemia da Covid-19 è emersa l’importanza della figura deicardio-, al fianco degli altri professionisti sanitari, per gestire il paziente e la sua ripresa nel post malattia. Per questo,, Associazione dei riabilitatori dell’Insufficienzaa con oltre 30 anni di esperienza sul campo, in collaborazione con AIFI (Associazione Italiana di Fisioterapia), AIPO (Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri) e SIP (Società Italiana di Pneumologia), ha prodotto e reso fruibili una serie di dati con l’obiettivo di fornire aiuto e indirizzo nella gestione del paziente affetto da COVID-19 in fase acuta, subacuta e ...