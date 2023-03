L’AlbinoLeffe sempre più giù: sei sconfitte di fila e terzultimo posto (Di giovedì 16 marzo 2023) Doveva essere un tentativo di risollevare le sorti della squadra cerando di dare uno sprint per raggiungere l’obiettivo salvezza, invece anche dopo il cambio di allenatore L’AlbinoLeffe riesce a cambiare passo. E va sempre più giù, con la sesta sconfitta di fila rimediata contro il Sangiuliano City che porta i blucelesti al terzultimo posto in classifica. A sei giornate dal termine, i seriani viaggiano con 34 punti, quota a cui sono bloccati da oltre un mese: la convincente vittoria di Novara, poi il vuoto. Il ko interno con la Triestina, la cinquina subita dall’Arzignano, poi l’esonero di Biava, la decisione che doveva fare svoltare la squadra, affidata all’esperienza di Claudio Foscarini. Dall’insediamento dell’ex tecnico tra le altre del Cittadella e dell’Alzano, il crollo è proseguito. Altri ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Doveva essere un tentativo di risollevare le sorti della squadra cerando di dare uno sprint per raggiungere l’obiettivo salvezza, invece anche dopo il cambio di allenatoreriesce a cambiare passo. E vapiù giù, con la sesta sconfitta dirimediata contro il Sangiuliano City che porta i blucelesti alin classifica. A sei giornate dal termine, i seriani viaggiano con 34 punti, quota a cui sono bloccati da oltre un mese: la convincente vittoria di Novara, poi il vuoto. Il ko interno con la Triestina, la cinquina subita dall’Arzignano, poi l’esonero di Biava, la decisione che doveva fare svoltare la squadra, affidata all’esperienza di Claudio Foscarini. Dall’insediamento dell’ex tecnico tra le altre del Cittadella e dell’Alzano, il crollo è proseguito. Altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paride_pasta : @alecro99 Si hai ragione, il sistema me la segnalava con un 1-4-2-3-1 come struttura base vs l'Albinoleffe, ma ho r… -

Calcio Serie C. Altro pareggio senza reti per il Lecco: con la FeralpiSalò finisce 0 - 0 ... è invece Bacchetti ad aver poca fortuna sempre con un colpo di ... E' questo l'ultimo brivido di un match che come era lecito ...Vercelli 39 - Sangiuliano City 37 Mantova 36 AlbinoLeffe ... Una Juventus Next Gen da prendere con le molle ... sull'Albinoleffe, tre turni addietro è caduta sul campo della ... Ma se si guarda l'organico la Juventus Next Gen il discorso cambio: ... È la storia di sempre di questa squadra, da qualche anno piazzata ... Le partite di oggi, mercoledì 15 marzo 2023 - Calciomagazine ...a emulare le gesta che nella lontana stagione 2008/09 sempre gli ... Dopo la goleada rifilata allo United l'ultimo turno di Premier ...00 Pro Vercelli - Juventus U23 18:00 Sangiuliano City - AlbinoLeffe ... ... è invece Bacchetti ad aver poca fortunacon un colpo di ... E' questo'ultimo brivido di un match che come era lecito ...Vercelli 39 - Sangiuliano City 37 Mantova 36...... sull', tre turni addietro è caduta sul campo della ... Ma se si guarda'organico la Juventus Next Gen il discorso cambio: ... È la storia didi questa squadra, da qualche anno piazzata ......a emulare le gesta che nella lontana stagione 2008/09gli ... Dopo la goleada rifilata allo United'ultimo turno di Premier ...00 Pro Vercelli - Juventus U23 18:00 Sangiuliano City -... L’AlbinoLeffe sempre più giù: sei sconfitte di fila e terzultimo posto BergamoNews.it