L'agonia di una neonata prematura: abbandonata e morta di stenti (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la madre, la zia e i nonni, che non hanno chiesto aiuto per ben sei giorni, arriva l'accusa di abbandono di minore Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la madre, la zia e i nonni, che non hanno chiesto aiuto per ben sei giorni, arriva l'accusa di abbandono di minore

