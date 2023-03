L'agguato di via Fani raccontato in un podcast su RaiPlaySound: le voci di Lucarelli, Vespa e Pannofino (Di giovedì 16 marzo 2023) Su RaiPlaySound prosegue il viaggio nella Storia d'Italia. Il racconto del tragico attentato di Via Fani, con la strage della Scorta e il rapimento di Aldo Moro. La voce è di Carlo Lucarelli, le testimonianze di Francesco Pannofino e Bruno Vespa e di Sandro Leonardi e Giovanni Ricci, figli dei Carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, uccisi nell'agguato. Clicca qui per ascoltare il podcast Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Suprosegue il viaggio nella Storia d'Italia. Il racconto del tragico attentato di Via, con la strage della Scorta e il rapimento di Aldo Moro. La voce è di Carlo, le testimonianze di Francescoe Brunoe di Sandro Leonardi e Giovanni Ricci, figli dei Carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, uccisi nell'. Clicca qui per ascoltare il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RunAtOnce : LA RUBRICA DEL GIORNO: #16Marzo 1978-In un agguato a Roma in Via Fani, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccide… - gcapone02 : RT @iovino_it: Il 16 Marzo 1978, in un agguato in Via Fani a Roma, le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque agenti della sco… - iovino_it : Il 16 Marzo 1978, in un agguato in Via Fani a Roma, le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque agenti… - dennismantovan : RT @RaiNews: Correva il 16 Marzo 1978. È il noto giornalista Bruno Vespa a dare l'annuncio del rapimento di Aldo Moro. L'agguato si consuma… - girolmau : #AccaddeOggi Roma, Via Fani 16 marzo 1978 Un comando delle Brigate Rosse rapisce l'on. Aldo Moro (presidente dell… -