Lagarde | il «falco» | alza ancora i tassi di interesse

(Di giovedì 16 marzo 2023) Non si ferma: altri 50 punti base. La Bce non si smuove di un millimetro e continua la sua forsennata corsa al rialzo dei. Il mantra è sempre lo stesso: inflazione, inflazione, inflazione. Nonostante le fibrillazioni del sistema bancario degli ultimi giorni, la signora, che dal suo scranno capeggia in falchi della Banca centrale europea, ha deciso di confermare l’aumento annunciato, portando al 3,5% il costo del denaro in Europa. “L’inflazione rimarrà troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”. Questa è la frase chiave alla base della decisione di oggi. E dunque, à la guerre comme à la guerre: questo è il nemico e questo va combattuto con l’unica arma a disposizione di Francoforte, la leva monetaria, ovvero il rialzo deidi. Peccato che i nemici, là fuori, siano anche altri ...

ha affermato Frederik Ducrozet, economista presso la Pictet Wealth Management svizzera, prevedendo che "assumerà un tono da falco ma non impegnativo giovedì" . "La Bce non si ritirerà dall'aumento del tasso di 50 punti base che prevede di fare questa settimana". Se appare sempre più verosimile la metamorfosi da falco a colomba di Jerome Powell, non altrettanto si può dire di Christine.

Riunione Bce oggi, c'è attesa: dopo il crollo delle banche Usa i tassi di interesse aumenteranno ancora di 50 punti base In focus anche le nuove stime economiche. Cosa sta per decidere Lagardeprevedendo che “Lagarde assumerà un tono da falco ma non impegnativo giovedì”. “La Bce non si ritirerà dall’aumento del tasso di 50 punti base che prevede di fare questa settimana”, ha dichiarato ...