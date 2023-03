Lagarde: "Bce pronta ad agire per preservare stabilità eurozona" (Di giovedì 16 marzo 2023) La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che l'istituzione è pronta ad agire, se necessario, per preservare la stabilità dell'eurozona, di fronte ai timori di una crisi bancaria, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) La presidente della Bce, Christine, ha dichiarato che l'istituzione èad, se necessario, perladell', di fronte ai timori di una crisi bancaria, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche - Agenzia_Ansa : Secondo la presidente della Bce Christine Lagarde, 'non è possibile in questo momento determinare su quale sentiero… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Al via la conferenza stampa della presidente della Bce Cristine Lagarde. La banca centrale europea ha dec… - PastoreFrance : RT @MoriMrc: La BCE che alza ancora i tassi porta avanti una scelta letteralmente criminale. La loro azione è diretta a creare una tempesta… - PerlaneraUno : RT @MoriMrc: La BCE che alza ancora i tassi porta avanti una scelta letteralmente criminale. La loro azione è diretta a creare una tempesta… -