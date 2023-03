L’accusa del terrorista Battisti: «Aggredito in carcere, mi hanno rotto un pc» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’agenzia di stampa Agi scrive che Cesare Battisti ha presentato un reclamo al tribunale di sorveglianza di Reggio emilia in cui lamenta un aggressione fisica e verbale. Accusa alcuni agenti della polizia penitenziaria del carcere di Parma dove è detenuto. Si sarebbero resi responsabili, secondo il reclamo, del «danneggiamento di oggetti personali, tra cui il computer». E lo avrebbero fatto «nel disegno di un’accanita persecuzione» nei suoi confronti. Nel foglio manoscritto di tre pagine citato dall’Agi e datato 7 marzo, l’ex militante dei Pac (Proletari armati comunisti) catturato in Bolivia nel 2019 dopo una latitanza durata 37 anni, scrive che il 2 marzo «alle 8 del mattino un assistente capo in servizio con aria spavalda e fare minaccioso supportato da un nugolo di agenti dalle impressionanti prestanze fisiche faceva irruzione nella mia cella con ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) L’agenzia di stampa Agi scrive che Cesareha presentato un reclamo al tribunale di sorveglianza di Reggio emilia in cui lamenta un aggressione fisica e verbale. Accusa alcuni agenti della polizia penitenziaria deldi Parma dove è detenuto. Si sarebbero resi responsabili, secondo il reclamo, del «danneggiamento di oggetti personali, tra cui il computer». E lo avrebbero fatto «nel disegno di un’accanita persecuzione» nei suoi confronti. Nel foglio manoscritto di tre pagine citato dall’Agi e datato 7 marzo, l’ex militante dei Pac (Proletari armati comunisti) catturato in Bolivia nel 2019 dopo una latitanza durata 37 anni, scrive che il 2 marzo «alle 8 del mattino un assistente capo in servizio con aria spavalda e fare minaccioso supportato da un nugolo di agenti dalle impressionanti prestanze fisiche faceva irruzione nella mia cella con ...

