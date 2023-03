La versione dell’Eintracht | “tutto è partito dai tifosi del Napoli”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Continuano ad arrivare tante reazioni dopo i gravi fatti di ieri, gli scontri prima e dopo la partita di Champions League trae Eintracht Francoforte. La sfida degli ottavi di finale si è conclusa sul netto risultato di 3-0, il solito grande protagonista è stato l’attaccante Osimhen. Gli azzurri volano ai quarti di finale e sono considerati una delle favorite alla vittoria. Il bilancio degli scontri trae Francoforte è già pesante ed è destinato ad aumentare. Sono otto gli arrestati, cinque napoletani e tre tedeschi. Sono in arrivo anche provvedimenti dal punto di vista sportivo, l’Eintrach potrebbe addirittura essere escluso dalle competizioni europee per le prossime due stagioni. Foto di Ciro Fusco / AnsaLadel Francoforte Philipp Reschke, membro del Consiglio d’Amministrazione...

... dove ha parlato anche De Laurentiis, arriva la replica dalla Germania per bocca di Philipp Reschke, membro del Consiglio d'AmministrazioneFrancoforte. Questa la suadei ...... convocato in seguito alla giornata di scontri in città con i tifosiFrancoforte, fornisce la sua...l'tenendo conto, eccome, del doppio vantaggio'andata. Non rinuncia, questo mai: ma controllo, innanzitutto. Per un tempo dunque non il Napoli cui ci siamo abituati: ma un'altra,...