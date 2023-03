La valeriana e i suoi benefici: tutto ciò che c’è da sapere (Di giovedì 16 marzo 2023) L’oggetto della nostra guida di oggi è uno spunto di ricerca e un argomento importantissimo per tutti coloro che riscontrano difficoltà nel conciliare il sonno al calar della sera. Parleremo, infatti, della valeriana e di tutti i benefici e le proprietà rilassanti che hanno reso questa pianta un vero e proprio toccasana per migliaia di persone. Da secoli, infatti, si utilizza la valeriana per poter favorire il sonno e calmare l’ansia. Le radici di questa pianta contengono dei composti naturali in grado di agire e rilassare il sistema nervoso centrale, suscitando una sensazione di benessere e favorendo la riduzione dello stress. A tutt’oggi, la valeriana è disponibile in diversi formati e viene somministrata come rimedio naturale contro l’insonnia, l’ansia e lo stress, essendo tra l’altro un metodo sicuro e del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) L’oggetto della nostra guida di oggi è uno spunto di ricerca e un argomento importantissimo per tutti coloro che riscontrano difficoltà nel conciliare il sonno al calar della sera. Parleremo, infatti, dellae di tutti ie le proprietà rilassanti che hanno reso questa pianta un vero e proprio toccasana per migliaia di persone. Da secoli, infatti, si utilizza laper poter favorire il sonno e calmare l’ansia. Le radici di questa pianta contengono dei composti naturali in grado di agire e rilassare il sistema nervoso centrale, suscitando una sensazione di benessere e favorendo la riduzione dello stress. A tutt’oggi, laè disponibile in diversi formati e viene somministrata come rimedio naturale contro l’insonnia, l’ansia e lo stress, essendo tra l’altro un metodo sicuro e del ...

