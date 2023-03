La Turchia | ' Illegittima l' annessione russa della Crimea' Erdogan intanto vuole mediare

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministero degli Esteri, in un comunicato ha ribadito l'illegittimità dell'. L'alla Federazioneè il risultato di "un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

2023 - 03 - 16 11:33:50: "L'annessione russa della Crimea è" L'annessione della alla Federazione Russa è il risultato di 'un referendum illegittimo in violazione del diritto ...Lacontinuerà la sua mediazione affinché Russia e Ucraina tornino a negoziare. "Fino alla fine continueremo con i nostri sforzi per riportare le parti al tavolo negoziale", ha affermato il ...... evitare, ora e in futuro, una guerra NATO - Russia; riportare anei ranghi di una ...di abbattere l'ordine basato sulle regole con l'uso massiccio del potere russo e la coercizione...

La Turchia: "Illegittima l'annessione russa della Crimea". Erdogan ... Globalist.it

Le anticipazioni turche sulla soap Terra amara dicono che Zuleyha verrà abusata dal marito Demir, invece Mujgan vorrà mettere fine alla sua vita ...Gli spoiler turchi di Terra amara svelano che Behice si toglierà la vita, Demir affiderà metà delle azioni dell’azienda Yaman a Zuleyha ...