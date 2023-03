Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LastOfTheRunner : @nzingaretti La data era segnata in agenda, ti sei deciso e alla fine hai fatto la tua parte cosi ora potrai metter… - labrys_ascia : @AntonioBuccieri @Uni91070952 Felice di questa tua presa di coscienza, Antonio. Di cuore e senza alcuna ironia. - Sergio64221 : @AntiPUDE @DigiTamaTamer @mariannaaprile Ma non è un problema tuo è un problema della Sua coscienza che ha la stessa dignità della tua - BrunoFelli1 : @CarloneDaniela I problemi con la tua coscienza li avrai solo te e saranno come macigni nells tus vita - vittoriamazzott : @HoaraBorselli e tu che ti prostituisci intellettualmente ogni giorno? la tua coscienza quanto ti é costata? Ti sta… -

Poi, quando labussa sono finiti. Ma non lo possono dire a nessuno. E allora scappano, ... Sai che lalibertà ha i giorni contati. Per questo i camorristi devono continuamente fare soldi, ...Penso che in questo momento, ho pienadel livello di tennis che sto esprimendo. Credo di ... poter essere in un torneo in cui lasquadra e il tuo coach sono con te e dunque hanno l'...... quasi ci trovassimo davanti ad un grande flusso di, viene affidata ai due fratelli , ... ribellarti diventa una necessità per mostrare laesistenza, oltre che una resistenza alla non - ...

"La tua coscienza è a posto". Così Cacciari asfalta Saviano su Cutro ilGiornale.it

ROMA (ITALPRESS) – Siamo “in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto. Più persone partono, più persone si mett ...