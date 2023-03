La triste fine di Arturo Vidal: va tutto storto per l’ex Juventus (Di giovedì 16 marzo 2023) Arturo Vidal è stato uno dei grandi simboli della Juventus della rinascita, per questo vederlo così in calo è molto doloroso. Quando arrivò nell’estate del 2011 dal Bayer Leverkusen, c’era grandissimo interesse attorno ad Arturo Vidal, con il cileno che in breve tempo è riuscito a guadagnarsi l’affetto dei tifosi della Juventus. Alla fine è stato perdonato anche il suo tradimento con tanto di passaggio all’Inter, ma ora la sua situazione si sta facendo davvero triste. Sappiamo come già in passato abbia avuto alcuni momenti poco edificanti, ma ora la sua carriera ha preso la strada peggiore possibile. Dopo l’esperienza in nerazzurro, per Vidal si erano aperte le porte del calcio brasiliano, con il Flamengo che aveva così deciso di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 marzo 2023)è stato uno dei grandi simboli delladella rinascita, per questo vederlo così in calo è molto doloroso. Quando arrivò nell’estate del 2011 dal Bayer Leverkusen, c’era grandissimo interesse attorno ad, con il cileno che in breve tempo è riuscito a guadagnarsi l’affetto dei tifosi della. Allaè stato perdonato anche il suo tradimento con tanto di passaggio all’Inter, ma ora la sua situazione si sta facendo davvero. Sappiamo come già in passato abbia avuto alcuni momenti poco edificanti, ma ora la sua carriera ha preso la strada peggiore possibile. Dopo l’esperienza in nerazzurro, persi erano aperte le porte del calcio brasiliano, con il Flamengo che aveva così deciso di ...

