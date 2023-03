La situazione attuale dei mercati finanziari è caratterizzata da una forte tensione in seguito al crollo di Credit Suisse

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le tensioni sulle borse mondiali non accennano a diminuire dopo le turbolenze scaturite dal fallimento della banca americana Silicon Valley Bank (SVB). Ad aumentare il nervosismo degli investitori ildel 15 marzo delle azioni della banca. Il principale azionista, Saudi National Bank (SNB), ha annunciato di non voler fornire ulteriore liquidità all’istituto, causando una caduta dei titoli della banca elvetica del 30%. Tuttavia, i prezzi hanno registrato un leggero recupero attestandosi su un ribasso del 24%. Questa improvvisa discesa rappresenta il peggiore calo mai sperimentato dalla banca elvetica nella sua storia. Larappresenta un ulteriore segnale di instabilità per iglobali che sono in continua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Paolo #Ferrara (#M5S): '19 morti ammazzati negli ultimi cinque mesi e mezzo: questa è la situazione desolante della… - VolpeReal : Situazione attuale - MinisteroDifesa : #9marzo Il Min @GuidoCrosetto ha ricevuto il collega tunisino Imed Memmich. Italia e Tunisia unite da solida collab… - Nina6_15 : RT @lozardituitter: “Se guardi all'attuale situazione economica, economicamente ora siamo più forti che in qualsiasi momento della storia”… - marta6X6 : RT @lvoir: 19 morti ammazzati negli ultimi cinque mesi e mezzo: questa è la situazione desolante della #Roma attuale. Nel frattempo cosa fa… -

...superbonus è stata messa in campo in un modo da aver prodotto conseguenze su cui il governo... Larichiede approfondimenti opportuni ma bisogna cominciare ad approfondire quei casi in ..."Oggi laè completamente fuori controllo ", spiega al collegio il genitore, che ... Tutto è ancora pericolosamente, a cominciare dal " devo parlarti " con cui l'odierno imputato, ......, forse perché troppo complicata. Dico sempre che noi italiani facciamo di tutto per mostrarci non determinanti nel panorama internazionale, ma è una mia opinione". Con il Governo...

Divorzio: origini, entrata in vigore della relativa legge e situazione ... Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Firenze Peretola alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 7°C. Venti deboli ...Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Brindisi Casale alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da piovaschi intermittenti, con una temperatura di 10°C.