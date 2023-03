La Siria non può avere voce. O dovremmo ritenerci responsabili (Di giovedì 16 marzo 2023) La Siria è lo scheletro nell’armadio di Occidente e Oriente. Proprio per questo motivo, la Siria non esiste. Non può avere una voce nel dibattito mondiale. Non può far sentire la sua voce, quella dei suoi morti e dei figli e figlie che l’abbandonano, perché, altrimenti, questo significherebbe riconoscerla. E il riconoscimento si trasformerebbe in una ammissione di colpa per quello che non è stato fatto. Il 15 marzo di dodici anni fa dei ragazzini, a Dara’a, città sperduta della Siria del sud, scrivevano su di un muro ‘il popolo vuole la caduta del regime’. Subito vennero arrestati e torturati, nonostante fossero appena adolescenti. Ma si sa, in Siria insultare il presidente, padre della patria e di tutti i sudditi, significa mettere a rischio la propria vita. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Laè lo scheletro nell’armadio di Occidente e Oriente. Proprio per questo motivo, lanon esiste. Non puòunanel dibattito mondiale. Non può far sentire la sua, quella dei suoi morti e dei figli e figlie che l’abbandonano, perché, altrimenti, questo significherebbe riconoscerla. E il riconoscimento si trasformerebbe in una ammissione di colpa per quello che non è stato fatto. Il 15 marzo di dodici anni fa dei ragazzini, a Dara’a, città sperduta delladel sud, scrivevano su di un muro ‘il popolo vuole la caduta del regime’. Subito vennero arrestati e torturati, nonostante fossero appena adolescenti. Ma si sa, ininsultare il presidente, padre della patria e di tutti i sudditi, significa mettere a rischio la propria vita. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muratcinar : Si torna a parlare dell'eventuale incontro tra #Erdogan e #Assad per fare questo il presidente siriano pretende due… - BertaIsla : RT @ChiranAngelgela: Siria, la storia di Fadel, il bambino che non ha mai visto la pace | Sky TG24 Ha 10 anni e sogna di diventare medico… - ChiranAngelgela : Siria, la storia di Fadel, il bambino che non ha mai visto la pace | Sky TG24 Ha 10 anni e sogna di diventare med… - edoardorocc : @putino Un drone che non potrà più aiutare gli Stati Uniti ad organizzare attentati destabilizzanti in Siria e in a… - edoardorocc : Un drone che non potrà più aiutare gli Stati Uniti ad organizzare attentati destabilizzanti in Siria e in altre par… -