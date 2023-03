La Signorina Silvani? «Quell’impasto di donna e solitudine | nel suo calcato e grottesco rosso sesso | ormai è parte di me»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 marzo 2023) Uno spettacolo per rileggere l’incontro che cambiò la vita di Anna Mazzamauro, e raccontare vent’anni di vita professionale a puntate. Si chiama Com’è ancora umano lei, e Anna lo descrive così: «È un progetto che amo come fosse un figlio. Ricordo Paolo Villaggio raccontando Ugo Fantozzi: l’ho scritto, diretto e interpretato. Manca solo il pubblico, che mi segue da sempre e di certo non mancherà. Ho sempre dato agli altri quello che fa star bene me, è il modo migliore per raggiungerli». Dove andrà in scena? Al Teatro Dehon di Bologna, sabato 18 e domenica 19 marzo. Anna Mazzamauro: carriera, teatro, Fantozzi eguarda le foto ...