La serie videoludica dedicata a FIFA è stata confermata dal presidente Gianni Infantino (Di giovedì 16 marzo 2023) Giovanni Infantino è stato da poco rieletto presidente della FIFA e per l'occasione ha rilasciato delle dichiarazioni anche per quanto riguarda lo sviluppo di un simulatore calcistico per gli appassionati di videogiochi. "Il nuovo gioco FIFA – FIFA 25, 26, 27 e così via – sarà sempre il migliore videogioco per qualsiasi ragazza o ragazzo, avremo notizie su questo molto presto". Queste le dichiarazioni rilasciate da Gianni Infantino e riportata sui social dal giornalista del Times Martyn Ziegler. Stando a queste dichiarazioni sebra che presto sarà annunciato un nuovo simulatore calcistico che farà concorrenza a quello sviluppato da EA Sports. Al momento non è stata ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale dalla FIFA e non si ...

