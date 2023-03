Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : La serie OPPO Find X6 e OPPO Pad 2 in arrivo: data, video hands-on e specifiche leak -

... cui è seguita nel 2020 la presentazione diX 2021 , uno smartphone rollable che ha fatto presto notizia in tutto il mondo e che ha aperto la strada a unadi test sui possibili design ...... come veri e propri fiori all'occhiello delle diversedi device. Ebbene, proprio in questo ... il Samsung Galaxy S23 Ultra si è classificato solo al sesto posto dietro a dispositivi Honor,. ...... i partecipanti chiedono una revisione della normativa e, per questo, presenteranno unadi ... 5G senza compromessiReno 4 Z , in offerta oggi da Galaxus a 209 euro oppure da Eprice a 256 ...

La serie OPPO Find X6 e OPPO Pad 2 in arrivo: data, video hands-on e specifiche leak TuttoAndroid.net

In attesa che Oppo ufficializzi la nuova gamma di smartphone top di gamma per il 2023, ovvero la serie Find X6 che dovrebbe essere presentata il 21 marzo in Cina -, i rumor continuano a svelarci tutte ...Mancherebbe ormai poco alla presentazione del nuovo tablet Oppo Pad 2, il quale dovrebbe essere un rebrand di OnePlus Pad.