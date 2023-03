La seconda giornata del congresso della Cgil: la tavola rotonda con le opposizioni. La diretta (Di giovedì 16 marzo 2023) Inizia la seconda giornata del XIX congresso della Cgil a Rimini. Al centro dell'incontro di oggi un dialogo tra il segretario Maurizio Landini e i principali esponenti politici delle opposizioni. Al via il primo confronto tra la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la guida del Terzo polo Carlo Calenda e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Temi del giorno saranno probabilmente l'introduzione del salario minimo, la riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario e la settimana lavorativa di quattro giorni: tutte materie su cui Landini ha insistito nel discorso di apertura del congresso di ieri. Notizia in aggiornamento. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Inizia ladel XIXa Rimini. Al centro dell'incontro di oggi un dialogo tra il segretario Maurizio Landini e i principali esponenti politici delle. Al via il primo confronto tra la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la guida del Terzo polo Carlo Calenda e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Temi del giorno saranno probabilmente l'introduzione del salario minimo, la riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario e la settimana lavorativa di quattro giorni: tutte materie su cui Landini ha insistito nel discorso di apertura deldi ieri. Notizia in aggiornamento.

