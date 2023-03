La riforma del fisco arriva in Consiglio dei ministri. Semplificazioni procedure (Di giovedì 16 marzo 2023) Revisione di tutti i tributi, diretti e indiretti, degli enti territoriali, doganali e sui giochi; semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso. Questi i principali contenuti del disegno di legge delega per la riforma fiscale, che oggi pomeriggio sarà all'esame del Consiglio dei ministri. Gli obiettivi sono quelli di stimolare la crescita economica e la natalità, sostenere famiglie, imprese e lavoratori, prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, razionalizzare e semplificare il sistema tributario.La riforma non dovrà comportare oneri per le casse dello Stato, quindi si finanziarà in buona parte con la revisione delle tax expenditure, che sono proliferate a oltre 600 e hanno un costo di 165 miliardi di euro. "Importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 marzo 2023) Revisione di tutti i tributi, diretti e indiretti, degli enti territoriali, doganali e sui giochi; semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso. Questi i principali contenuti del disegno di legge delega per lafiscale, che oggi pomeriggio sarà all'esame deldei. Gli obiettivi sono quelli di stimolare la crescita economica e la natalità, sostenere famiglie, imprese e lavoratori, prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, razionalizzare e semplificare il sistema tributario.Lanon dovrà comportare oneri per le casse dello Stato, quindi si finanziarà in buona parte con la revisione delle tax expenditure, che sono proliferate a oltre 600 e hanno un costo di 165 miliardi di euro. "Importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e ...

