(Di giovedì 16 marzo 2023) La «rivoluzione» (copyright di Giorgia Meloni) è iniziata e mai pubblicità fu così ingannevole. Difficile vedere qualcosa di rivoluzionario nel tagliare le tasse ai ricchi. Sarebbe più appropriato definirla first appeared on il manifesto.

È ladel segretario contro la malagestione dell'emergenza dei migranti . E non è nemmeno "...dipendenti e pensionati e si continua a favorire la rendita finanziaria e l'evasione. La ...L'obiettivo dichiarato dal Governo Meloni è quello di ridurre la pressioneappiattendo ... un'unicacon molti ingredienti" organizzato per il 6 marzo 2023 dall'Ordine dei Dottori ..."La priorità è introdurre il salario minimo, tagliare il cuneosul lavoro stabile in modo ... Se non esiste unaunica per rivitalizzare l'economia, è anche vero che gli italiani hanno ...

La ricetta fiscale, un mix di neoliberismo e corporativismo Il Manifesto

Dopo la manovra e "le vecchie ricette", si sono svolti "alcuni incontri finti su ... rimarcando "il giudizio negativo" e chiedendo che "il governo ritiri la delega fiscale per avviare un confronto di ...Passaggio da 4 a 3 scaglioni Irpef, graduale eliminazione dell'Irap, Ires a due aliquote, riordino dell'Iva. Ma anche revisione delle agevolazioni fiscali, riduzione del contenzioso ...