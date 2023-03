La prima puntata di “La nave” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel nuovo podcast quotidiano del Post parliamo di com’è fatta la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, che è salpata oggi Leggi su ilpost (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel nuovo podcast quotidiano del Post parliamo di com’è fatta la Geo Barents, ladi Medici senza frontiere, che è salpata oggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Siete pronti per la challenge più stilosa della tv? ???? Veronica Ruggeri con Carla Gozzi, Soleil Sorge, Giorgia Palm… - RaiDue : 'Forse morirò, forse ti mancherò, si come veleno e non so se tornerò'. ('Origami all'alba') ???? ? #MareFuori3 è ora… - lmisculin : La Geo Barents di ?@MSF_Sea? ha appena lasciato il porto di Augusta: nei prossimi giorni sarà l’unica nave delle on… - Serestyles_ : RT @eeccalla: oggi registrano LA PRIMA PUNTATA DEL SERALE - Marty2723469131 : RT @tessxedit: oggi si registra la prima puntata del serale e a me manca molto il mio ballerino del cuore?? -