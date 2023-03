La preside della scuola annulla la Festa del Papà (Di giovedì 16 marzo 2023) La Festa del Papà annullata in una scuola italiana da parte di una preside sta scatenando molte polemiche. L’imminente arrivo della Festa del Papà, tradizionalmente festeggiata in Italia il 19 marzo, in concomitanza con i festeggiamenti per San Giuseppe, ritenuto il padre putativo di Gesù, quest’anno si porta con sé un carico di polemiche impressionante. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 marzo 2023) Ladelta in unaitaliana da parte di unasta scatenando molte polemiche. L’imminente arrivodel, tradizionalmente festeggiata in Italia il 19 marzo, in concomitanza con i festeggiamenti per San Giuseppe, ritenuto il padre putativo di Gesù, quest’anno si porta con sé un carico di polemiche impressionante. L'articolo proviene da Consumatore.com.

