La Polonia sarà il primo membro della NATO a inviare jet in Ucraina (Di giovedì 16 marzo 2023) La Polonia diventerà il primo membro della NATO a inviare aerei da combattimento a sostegno dell'Ucraina – sotto forma di una dozzina di MiG-29. Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che il suo Paese invierà all'Ucraina quattro aerei da guerra di fabbricazione sovietica "nei prossimi giorni", ma ha detto che gli altri dovranno prima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorenzomonfreg : #Polonia sarà presto primo paese NATO a consegnare a #Ucraina caccia MiG-29 di fabbricazione sovietica. Il presiden… - Bomba2H : RT @costa_costa1967: @FmMosca Se gli USA dicono 'passo', tranne Polonia e Baltici, il giorno dopo tutti i paesi europei ritirano l'appoggio… - giu33liana : #FacciamoRete #DirittiUmani #Polonia #UE? #Morawiecki prima o poi sarà giudicato dalla Corte Penale Internazional… - MaryGraceDeuts9 : @borghi_claudio @LaVeritaWeb guarda come frignerete poi quando Italialand non verrà più inviata a bilaterali, teila… - ItaliaMemorial : Memorial Italia in collaborazione con @MemorialMoscow, @khpg, @MemorialCZ, @france_memorial, Memorial Polonia, Memo… -

