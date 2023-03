Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : La piccola Giulia, nata prematura e lasciata morire di fame in casa: indagati mamma, nonni e zia - occhio_notizie : Sassari, la piccola Giulia è morta dopo esser nata in casa, per sei giorni la famiglia non ha chiesto aiuto ai medi… - alinmaribam : @giulia_logozzo_ Giulia io ho un cane e ho donato lo stesso.. anche se una piccola somma…. - Frederick7911 : @colvieux @Giulia_B L ideologia deve essere rigida in quanto la parte dominante non fa sconti ed pronto ad approfit… - Giulia_gr_rossi : RT @flvspd: “piccola e scarsa” ?????? #oriele -

Nata prematura tra la 32esima e la 34esima settimana di gravidanza, la piccola Giulia avrebbe avuto bisogno d'aiuto ma nessuno ha fatto nulla per salvarla: così è morta, soli sei giorni dopo essere venuta al mondo. La piccola era stata fatta nascere in casa lo scorso ... Per sei giorni nessuno ha fatto nulla per salvarla. Avrebbe avuto bisogno di un soccorso immediato la piccola Giulia, nata prematura fra la 32esima e la 34esima settimana di gravidanza a Burgos, in provincia di Sassari. Fragilissima, era stata trascurata anche quando era ancora nel ventre di sua madre

La piccola Giulia, nata prematura e lasciata morire di fame e senza cure in casa: indagati mamma, nonni e zia leggo.it

Nata prematura tra la 32esima e la 34esima settimana di gravidanza, la piccola Giulia avrebbe avuto bisogno d'aiuto ma nessuno ha fatto nulla per salvarla: così è morta, soli sei giorni dopo essere ...Per sei giorni nessuno ha fatto nulla per salvarla. Avrebbe avuto bisogno di un soccorso immediato la piccola Giulia, nata prematura fra la 32esima e la 34esima settimana di gravidanza a Burgos, in ...