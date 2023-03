La piaga perenne e trasversale del populismo economico

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 marzo 2023) La stagione del Movimento 5 Stelle come primo partito del Paese e della Lega al 40 per cento sulle spiagge romagnole è finita da un pezzo, ma non ci siamo mai davvero liberati del, soprattutto in economia. L’idea di proporre soluzioni semplici a problemi complessi è un male della politica italiana fin dalla Prima Repubblica (se non addirittura dal Fascismo). La differenza è che oggi non è più possibile soddisfare tutti con il semplice clientelismo, perché lo spazio di manovra economica del Governo si è estremamente ridotto, sia a causa delle regole europee, sia, soprattutto, per l’enorme debito pubblico che ci troviamo a gestire, eredità di politiche demagogiche ormai insostenibili. Negli ultimi trent’anni, la politica ha ignorato questo mutamento del contesto, tentando in tutti i modi di proteggere i privilegi acquisiti nel tempo ...