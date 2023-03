‘La mia vita raccontata male’ | al “Gesualdo” arriva l’umorismo di Claudio Bisio

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ uno degli attori, conduttori televisivi e umoristi più amato e apprezzato del panorama italiano. Protagonista di pellicole emblematiche e premiatissime come Mediterraneo, miglior film straniero agli Oscar del 1992. Papà della fortunata trasmissione televisiva Zelig. Sabato 18 (per gli abbonati) e domenica 19 marzo, al Teatro “” di Avellinocon “La miamale”, una pièce teatrale che, sfruttando il repertorio letterario di Francesco Piccolo, intraprende un viaggio agrodolce trapubblica e privata, reale e romanzata, comune a tutti noi. Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, La mia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta d… - marattin : Ho chiesto alla Presidente Meloni quando ratificheremo la riforma del Mes, visto che su 20 paesi manchiamo solo noi… - HSkelsen : Se è vera questa taglia, posta dalla Russia, sulla testa del ministro @GuidoCrosetto, a cui esprimo la mia solidari… - NotteLuce : Dicono che la mia sia una poesia d'inappartenenza. Ma s'era tua era di qualcuno: di te che non sei più forma, ma es… - backtoroby : io letteralmente la amo,mi sono molto affezionata soprattutto ultimamente e le sue canzoni le sento proprio mie,ver… -

... ha annunciato ieri su Twitterpresidente dell'Honduras Xiomara Castro, "come segno delladeterminazione a rispettare il piano di Governo ed espandere liberamente i confini di concerto con le ...A quel punto ha voluto spiegare il perché abbia deciso di rispondere così: "Per tuttavita non ho mai risposto a una domanda di gossip sullaprivacy. Mai ha spiegato e si è chiesta - . ...Attualmente, non è chiaro chi tra gli attori citati interpreterà il Dottor Frankenstein, mentre sembra probabile cheregina dell'horror,Goth (vista recentemente in Pearl e X di Ti West) ...