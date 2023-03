La malattia di Fedez un anno dopo, lo sfogo sui social con un pensiero per i figli (Di giovedì 16 marzo 2023) Sembra ieri, eppure dal giorno della diagnosi sulla malattia di Fedez è già passato un anno. Federico Leonardo Lucia lo ha ricordato sui social, ritornano a quel periodo in cui gli fu diagnosticato un raro tumore al pancreas. Per giorni il rapper e imprenditore digitale sparì dai social, fino a ripresentarsi con lo sguardo provato dalla disperazione e raccontare ai suoi follower ciò che i medici gli avevano detto. Come spesso accade nella vita dell’influencer, la sua malattia era costantemente sotto gli occhi del pubblico fino al ricovero e all’intervento, sul quale si era espresso anche Vittorio Feltri con parole di solidarietà. Nelle ultime ore di ieri, mercoledì 15 marzo, Fedez ha dedicato un pensiero al primo anniversario dalla diagnosi della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Sembra ieri, eppure dal giorno della diagnosi sulladiè già passato un. Federico Leonardo Lucia lo ha ricordato sui, ritornano a quel periodo in cui gli fu diagnosticato un raro tumore al pancreas. Per giorni il rapper e imprenditore digitale sparì dai, fino a ripresentarsi con lo sguardo provato dalla disperazione e raccontare ai suoi follower ciò che i medici gli avevano detto. Come spesso accade nella vita dell’influencer, la suaera costantemente sotto gli occhi del pubblico fino al ricovero e all’intervento, sul quale si era espresso anche Vittorio Feltri con parole di solidarietà. Nelle ultime ore di ieri, mercoledì 15 marzo,ha dedicato unal primo anniversario dalla diagnosi della ...

