La Luna al perigeo (Di giovedì 16 marzo 2023) Sulla bacheca Twitter di un noto cronista sportivo è apparso, il 15 marzo 2023, un video che circola già da qualche tempo. Il video è questo: Il testo con cui il video viene condiviso recita: Questo fenomeno si verifica ( per 36 sec) una volta all'anno, al perigeo, quando la Luna è più vicina alla terra. Il video è stato girato sopra il circolo polare artico.Sembra irreale. L'unico commento che ci viene da fare è: sembra irreale perché lo è… A noi spiace, ma sarebbe bastato davvero poco per trovare colleghi che hanno trattato la notizia già un anno fa, ad esempio AFP che a maggio 2021 pubblicava un fact-checking dal titolo: This video of a 'Lunar eclipse' has been created using computer-generated imagery Nel testo dell'articolo spiegano che: Le ricerche di parole chiave su Google e Twitter hanno trovato lo stesso video ...

