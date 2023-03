La lezione di Rothbard contro tasse e spesa pubblica

(Di giovedì 16 marzo 2023) Leggendo il pregevole libretto di Roberta Adelaide Modugno, Murray N.(edito da IBL), val la pena partire dall’ultimo capitolo, quello dedicato alla sua «influenza». «In maniera molto originale è stato capace di unire economia austriaca, un’etica basata sui diritti naturali, la tradizione anarchico individualista americana e una grande passione per la storia ela storia del pensiero economico, riuscendo a spiegare, attraverso l’eredità e l’elaborazione antistatalista, come e perché il governo nella realtà opprima e derubi la gran parte della popolazione». Dal punto di vista tecnico, si legge prima nel libro, l’economista spiega bene come la tassazione e la(due facce della stessa medaglia) distorcano irrimediabilmente l’economia: «La prima sottrae risorse dal settore privato, che avrebbero potuto essere impiegate ...

