La Lazio cade ad Alkmaar: passa l’AZ. Conference League finita (Di giovedì 16 marzo 2023) La Lazio perde 2-1 contro l’AZ Alkmaar, ovvero con lo stesso risultato dell’andata. Niente da fare per la formazione di Sarri. Finisce la Conference League NIENTE DA FARE ? La Lazio ha il compito più difficile del giovedì di coppa delle italiane impegnate tra Europa e Conference League. Ovvero rimontare il 2-1 subito all’Olimpico dall’AZ Alkmaar. L’inizio è molto promettente, tant’è che dopo 21 minuti i biancocelesti passano in vantaggio con Felipe Anderson. Bravissimo il brasiliano a metterla bassa sul primo palo dopo il suggerimento di Zaccagni. Ma la Lazio si ferma qui perché dal 28? è solo AZ: prende palla Karlsson sulla sinistra, si accentra e col destro lascia partire un bolide ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Laperde 2-1 contro, ovvero con lo stesso risultato dell’andata. Niente da fare per la formazione di Sarri. Finisce laNIENTE DA FARE ? Laha il compito più difficile del giovedì di coppa delle italiane impegnate tra Europa e. Ovvero rimontare il 2-1 subito all’Olimpico dal. L’inizio è molto promettente, tant’è che dopo 21 minuti i biancocelestino in vantaggio con Felipe Anderson. Bravissimo il brasiliano a metterla bassa sul primo palo dopo il suggerimento di Zaccagni. Ma lasi ferma qui perché dal 28? è solo AZ: prende palla Karlsson sulla sinistra, si accentra e col destro lascia partire un bolide ...

