La Juventus vince a Friburgo e va ai quarti dell'Europa League (Di giovedì 16 marzo 2023) La Juventus si è qualificata per i quarti di finale dell'Europa League. I bianconeri hanno superato in trasferta il Friburgo per 2 - 0 bissando così la vittoria per 1 - 0 ottenuta una settimana fa all'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Lasi è qualificata per idi finale. I bianconeri hanno superato in trasferta ilper 2 - 0 bissando così la vittoria per 1 - 0 ottenuta una settimana fa all'...

