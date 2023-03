La Juventus asfalta il Friburgo | bianconeri ai quarti di Europa League

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, lasi ripete anche al ritorno contro ile si qualifica aidi finale di. All'-Park Stadion is'impongono 2-0 grazie al calcio di rigore allo scadere del primo tempo di Dusan Vlahovic, a cui in precedenza era stato annullato un altro gol per fuorigioco, e al sigillo finale di Chiesa. Tedeschi costretti anche a fronteggiare l'inferiorità numerica per oltre metà gara, a causa dell'espulsione di Gulde proprio in occasione del penalty (doppio giallo). Domani la squadra di Allegri conoscerà il prossimo avversario che incontrerà lungo il cammino europeo. Intanto la Juve attende il verdetto sulla penalizzazione in classifica. Il prossimo 19 aprile si ...

Duro attacco di Paolo Di Canio a Simone Inzaghi. Nel corso del Club su Sky, l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio,, Napoli e Milan ha criticato aspramente l'allenatore dell' Inter sotto il profilo della gestione della comunicazione. Alcuni atteggiamenti di Inzaghi, infatti, non sono piaciuti all'...Napoli - Atalanta, highlights e tabellinoCLASSIFICA SERIE A: Napoli* 68 punti; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta* 42;** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31;...Appena recuperato, Paul Pogba è già fuori dalla. Il centrocampista francese, tornato a Torino lo scorso giugno e sempre infortunato, è stato escluso dai convocati per la gara di Europa League tra la Juve e i tedeschi del Friburgo 'per ...

Paul Pogba oggi compie 30 anni, ma non può essere un compleanno felice per il francese: le critiche, ma anche gli auguri, sono tanti ...Un giornalista ha pubblicato un tweet provocatorio che ha fatto indignare i tifosi juventini: "Le telecamere del VAR non funzionavano..." ...