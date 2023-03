La Juve rischia la Serie B? Il piano diabolico della Uefa inguaia i bianconeri (Di giovedì 16 marzo 2023) Proviamo a spiegare perché la Juventus rischia di subire penalizzazioni più gravi dei quindici punti. Occhio alla Serie B. Inutile girarci intorno: la stagione della Juventus ha subito una sterzata importante per via della penalizzazione di quindici punti. Una sentenza che ha visto i bianconeri scivolare in classifica e dover lottare per un posto nella prossima Champions League. Situazione difficile da digerire anche se, sul fronte plusvalenze, la speranza è che i quindici punti vengano restituiti in modo da far vivere un finale di stagione completamente diverso ai ragazzi di Allegri. JuvedipendenzaDa una parte il caso plusvalenze, dall’altra la manovra stipendi, ovvero l’accordo tra il club e i calciatori per la rinuncia di quattro mensilità. Un ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 marzo 2023) Proviamo a spiegare perché lantusdi subire penalizzazioni più gravi dei quindici punti. Occhio allaB. Inutile girarci intorno: la stagionentus ha subito una sterzata importante per viapenalizzazione di quindici punti. Una sentenza che ha visto iscivolare in classifica e dover lottare per un posto nella prossima Champions League. Situazione difficile da digerire anche se, sul fronte plusvalenze, la speranza è che i quindici punti vengano restituiti in modo da far vivere un finale di stagione completamente diverso ai ragazzi di Allegri.dipendenzaDa una parte il caso plusvalenze, dall’altra la manovra stipendi, ovvero l’accordo tra il club e i calciatori per la rinuncia di quattro mensilità. Un ...

