(Di giovedì 16 marzo 2023) Saranno mesi molto caldi per lantus. Dentro al campo, tra campionato, Europa League (questa sera il ritorno degli ottavi di finale in casa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La #Juve e i processi sportivi: filone plusvalenze e filone stipendi, tutte le tempistiche - Giusepp34637041 : #DisdettaDaznSky #Juventus #GOBBOSEGUEGOBBO LA SI TIRA PER LE LUNGHE... Caso Juve, scenario choc: si rischia di fin… - junews24com : Caso #Juventus: con l'#InchiestaPrisma si rischia di finire l'anno prossimo - Roberto53371388 : @realvarriale @sscnapoli @ChampionsLeague @juventusfc Hai rotto il caxxo con la juve guarda i tuoi processi che è meglio - Azulgas1 : @realvarriale Ahahahah quindi proprio lei che divulga notizie non vere sui processi della juve chiede rispetto. Fan… -

... non possiamo andare al di fuori di quelle norme ', ha aggiunto Gravina rispondendo a chi gli chiedeva se le tempistiche per ilegati alle plusvalenze non possano inficiare sul rush finale ......la famosa "nota 10940" firmata da Chinè e che la difesa bianconera ha chiesto nei vari(... Se in questo scambio di mail fosse stata nominata la, come auspicavano di fatto gli avvocati, il ...... Lecce 27; Salernitana 26; Spezia 24; Verona 19; Cremonese 12; Sampdoria 12 Perché lanon ... gli organi della giustizia sportiva hanno già in mano le carte ulteriori per istruire nuovi, ...

Il Tar dà ragione a Cherubini e Paratici: la "carta Covisoc" va consegnata agli avvocati difensori La Gazzetta dello Sport

La Juventus vive una stagione a dir poco peculiare ... vorrebbero analizzare nel dettaglio l'importante mole di documenti legati al processo. C'è poi il discorso legato alla manovra stipendi, il ...Nella busta numero due c’è il processo ordinario: ciò significa far trascorrere 30 giorni per fissare l’udienza, una settimana per le memorie, il processo. E poi ancora, eventualmente, c’è ...