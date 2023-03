La Juve ai quarti senza affanni: 2-0 a Friburgo. La Roma si accontenta dello 0-0 (Di giovedì 16 marzo 2023) Friburgo-Juventus 0-2 RETI: 45' pt rig. Vlahovic, 50' st Chiesa. Friburgo (3-4-3): Flekken 6.5; Kubler 6, Ginter 6, Gulde 5; Sildillia 6, Eggestein 5.5, Hofler 6, Gunter 6 (29' st Weisshaupt sv); Doan... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 marzo 2023)ntus 0-2 RETI: 45' pt rig. Vlahovic, 50' st Chiesa.(3-4-3): Flekken 6.5; Kubler 6, Ginter 6, Gulde 5; Sildillia 6, Eggestein 5.5, Hofler 6, Gunter 6 (29' st Weisshaupt sv); Doan...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - DiegoDeLucaTwit : #Napoli, #Milan, #Inter: in Europa viene positivamente accolto il ritorno di tre italiane ai quarti di #Champions.… - GiovaAlbanese : #Vlahovic e #Chiesa tornano al gol e la #Juve passa anche a Friburgo. Prossima tappa: quarti di finale di #UEL ?… - infoitsport : Roma, Juve e Fiorentina sognano ancora: le qualificate ai quarti di Europa e Conference League - SpinaSpi : @GiovaAlbanese No, non è Juve - Napoli il tema, quella ormai non conta. Guarda un po’ la fanno uscire il giorno pri… -