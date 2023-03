La ‘Hall of Fame’ dà il benvenuto ad altre 10 leggende: a Mihajlovi? ed Erno Egri Erbstein i premi alla memoria (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra i nuovi membri anche Cristiana Girelli, Alessandro Altobelli ed Ernesto PellEgrini. premi alla memoria a Siniša Mihajlovi? ed Erno Egri Erbstein, a Mario Sconcerti e al giovane arbitro Luca Martelli il premio Speciale e il premio Fair Play intitolato a Davide Astori. Altri dieci stelle entrano nel firmamento della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare i giocatori, gli allenatori, gli arbitri e i dirigenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio. alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra i nuovi membri anche Cristiana Girelli, Alessandro Altobelli ed Ernesto Pellni.a Siniša? ed, a Mario Sconcerti e al giovane arbitro Luca Martelli ilo Speciale e ilo Fair Play intitolato a Davide Astori. Altri dieci stelle entrano nel firmamento dellaof Fame del Calcio Italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dFIGC e dFondazione Museo del Calcio per celebrare i giocatori, gli allenatori, gli arbitri e i dirigenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio.presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale ...

Cristiana Girelli nella "Hall of Fame" del calcio, è la nona donna. Entrano anche Zidane, Zola e Mourinho. Tra le nuove stelle entrate a far parte del firmamento della 'Hall of Fame' spicca il nome di Cristiana Girelli, che fa così il suo ingresso nel ristretto gruppo di giocatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. Per la prima volta un allenatore straniero è stato inserito nella Hall of fame della Figc: è José Mourinho, tecnico della Roma.