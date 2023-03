La FIFA svilupperà il suo videogioco di calcio!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nei prossimi anni EA Sports avrà un nuovo concorrente: come riportato dal giornalista del Times Martyn Ziegler, il presidente dellaGianni Infantino, rieletto nei giorni scorsi, ha confermato la volontà della federazione calcistica internazionale di sviluppare “in proprio” uncalcistico! Infantino sayswill go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep's name)"The newgame – the25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023 “Il nuovo– come25, 26, 27 e così via – sarà sempre il miglior egame per ogni ragazza o ragazzino, molto ...