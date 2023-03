La depressione è il “male del secolo”: boom di consumo di psicofarmaci in Italia. Presto nuove terapie con sostanze allucinogene (Di giovedì 16 marzo 2023) “male del secolo”: così l’Oms definisce la depressione, malattia psichiatrica di gravità variabile (culminante nel critico disturbo depressivo maggiore) in crescita a livello globale. Il Bel Paese non fa eccezione: già nel 2017 la depressione era il disturbo mentale più diffuso in Italia; poi, dopo un anno di pandemia, uno studio eseguito su più di 6000 persone dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dagli atenei di Genova e di Pavia riscontrava un peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi in oltre il 40% degli Italiani. E, con il diffondersi della problematica, cresce il consumo dei medicinali per curarla. I dati dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) parlano per l’Europa di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “del”: così l’Oms definisce la, malattia psichiatrica di gravità variabile (culminante nel critico disturbo depressivo maggiore) in crescita a livello globale. Il Bel Paese non fa eccezione: già nel 2017 laera il disturbo mentale più diffuso in; poi, dopo un anno di pandemia, uno studio eseguito su più di 6000 persone dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dagli atenei di Genova e di Pavia riscontrava un peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi in oltre il 40% deglini. E, con il diffondersi della problematica, cresce ildei medicinali per curarla. I dati dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) parlano per l’Europa di un ...

