La crisi politica israeliana pesa sui rapporti con l’occidente (Di giovedì 16 marzo 2023) La riforma giudiziaria proposta dal governo di estrema destra guidato da Netanyahu è accusata di essere antidemocratica da un vasto movimento di opposizione. I paesi occidentali alleati di Israele sono in imbarazzo. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) La riforma giudiziaria proposta dal governo di estrema destra guidato da Netanyahu è accusata di essere antidemocratica da un vasto movimento di opposizione. I paesi occidentali alleati di Israele sono in imbarazzo. Leggi

